Italia-Estonia, Evani: “Sono soddisfatto, ma si poteva fare meglio”

MILANO – Ieri sera Alberico Evani, ex centrocampista del Milan, ha sostituito Roberto Mancini nel ruolo di CT della Nazionale, ottenendo una vittoria per 4-0 nell’amichevole contro l’Estonia. In conferenza stampa, Evani ha analizzato la partita: “Ci aspettavamo una sfida così da parte dei ragazzi, avevamo poco da vincere e tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare bene contro una squadra non semplice da affrontare. Si è visto qualche spunto interessante ma soprattutto è emersa una qualità umana straordinaria in questo gruppo. Devo dire che si poteva fare anche meglio, abbiamo delle qualità che ci permettono di fare qualcosa in più. In linea di massima sono comunque soddisfatto della prestazione, oltre che del risultato”.