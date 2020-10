Italia, El Shaarawy: “Segnare indossando la fascia da capitano è una soddisfazione immensa”

MILANO – Contro la Moldova Stephan El Shaarawy, ex attaccante del Milan oggi in forza allo Shanghai Shenhua, ha trovato la sua prima doppietta con la maglia della Nazionale e ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una serata speciale. Segnare la prima doppietta con l’Italia, indossando anche la fascia da capitano al braccio, mi dà una soddisfazione immensa. Mi sono dovuto allenare a lungo da solo, perché non potevo rientrare in Cina per la questione Covid, ma l’importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa”.