Italia, domani a Firenze l’amichevole contro l’Estonia: le probabili formazioni

MILANO – Nonostante diverse ASL abbiano impedito ad alcuni giocatori di raggiungere il raduno della Nazionale a Coverciano, domani, nella sera di San Martino, andrà comunque in scena l’amichevole fra Italia ed Estonia, in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Sulla panchina azzurra ci sarà Alberico Evani, vice del CT Roberto Mancini che si trova in isolamento per aver contratto il Covid. Di seguito, le probabili formazioni.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Calabria, Bonucci, Emerson; Soriano, Jorginho, Tonali; Orsolini, Belotti, El Shaarawy.

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Kait, Kreida, Sinyavskiy; Vassiljev; Sappinen.