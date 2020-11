Italia, Calabria: “Che emozione esordire con la Nazionale Maggiore!”

MILANO – Dopo 19 presenze con l’Italia Under 21, Davide Calabria, terzino del Milan, ha fatto ieri il proprio debutto con la maglia della Nazionale Maggiore. Alberico Evani lo ha infatti schierato in campo a dieci minuti dalla fine nell’amichevole contro l’Estonia, vinta dagli azzurri per 4-0. Tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Calabria ha espresso la propria soddisfazione per questo traguardo: “Che emozione tornare ad indossare questi colori. Felicissimo per il mio debutto”.