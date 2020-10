Italia, Acerbi: “Buon pari contro la Polonia, il campo ci ha penalizzato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Francesco Acerbi, titolare ieri sera contro la Polonia, ha detto la sua sul pareggio: “E’ un risultato positivo. Abbiamo fatto una buona gara, nonostante il campo abbia penalizzato parecchio le nostre qualità. Il pallone rimbalzava male ed era molto complicato esprimere il nostro gioco. E’ comunque un punto importante, contro un ottimo avversario. Lewandowski? E’ un attaccante fortissimo, ma in difesa abbiamo fatto tutti una grande partita. Ora iniziamo a prepararci per affrontare l’Olanda, contro cui dovremo ripetere la bella prestazione dell’andata per confermarci al primo posto del girone”.