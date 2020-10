Donadoni: “Ecco perché questa Nazionale piace alla gente”

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex campione rossonero, si è espresso sulla Nazionale allenata da Mancini: “Il fatto che ora ci sia abbondanza in attacco è molto positivo, perché avere diverse opzioni significa essere meno prevedibili per gli avversari. Quando giocavo nel Milan, ad esempio, la concorrenza non ci faceva male. Questa Italia piace alla gente, perché ha tanto entusiasmo e si vede che il gruppo è unito”.

SU CAPUTO – “Sa sempre come posizionarsi per mettere in difficoltà i difensori avversari. In una squadra che sfrutta il fraseggio, i movimenti senza palla sono determinanti. Nessuno vieta a Mancini di portare anche lui all’Europeo, oltre a Immobile e Belotti. Secondo me Caputo ha possibilità di essere convocato”.