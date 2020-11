Calabria convocato in Nazionale Maggiore: “Un sogno che diventa realtà, il lavoro paga”

MILANO – Per la prima volta in carriera, Davide Calabria ha ricevuto la convocazione in Nazionale Maggiore. Il buon inizio di stagione – nonostante la prova poco brillante di domenica sera col Verona – hanno spinto il CT Roberto Mancini a premiare il terzino destro del Milan. Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Calabria ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Ci sarà anche il Covid. Sarà che stiamo attraversando un momento oggettivamente complicato. Sarà tutto quello che si vuole. Ma l’emozione di questa prima convocazione in Nazionale maggiore, di questo mio ‘primo’ giorno a Coverciano, non la dimenticherò mai. Io non so come andrà questa stagione, per me e per il mio Milan, ma il lavoro paga. Ed oggi essere qui per me è un sogno diventato realtà”.