Verso Milan-Como Women: i numeri in vista del match delle rossonere

Oggi alle 18 il Milan femminile scenderà in campo per affrontare il Como Women , nel posticipo della 13esima giornata di Serie A femminile. Grazie al sito ufficiale del Milan , vediamo i numeri verso il match delle rossonere.

Il focus: " Quarto precedente i n Serie A femminile tra le due squadre, con un bilancio che parla di una vittoria rossonera (4-0 in trasferta a febbraio 2023) e due pareggi . Si affrontano due delle squadre più prolifiche nei primi 15' di gioco (tre gol a testa) ma anche le due che concedono di meno nei primi tempi , dato che meno del 30% delle reti subite da entrambe sono giunte nei 45' iniziali.

Milan-Como Women è anche la partita tra i due portieri con la migliore percentuale di parate in Serie A femminile : Laura Giuliani (76%) e Mária Korenčiová (75%) . Contro le comasche, inoltre, è arrivata l'ultima rete in campionato di Laura Fusetti , nel precedente del 20 novembre 2022".

