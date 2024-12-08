Colpaccio Milan Femminile, battuta la Juventus 2-1
Il Milan Femminile batte la Juventus 2-1 con i gol di Ijeh e Dompig. Le rossonere di Suzanne Bakker salgono al terzo posto in classifica.
Il Milan Femminile batte la Juventus 2-1 con i gol di Ijeh e Dompig. Le rossonere di Suzanne Bakker salgono al terzo posto in classifica.
Il Milan Femminile perde 1-2 contro la Roma nella seconda giornata di campionato. De Sanders illude le rossonere, poi rimontate nel finale.
Laura Giuliani premiata dal Milan per le 100 presenze in rossonero: il riconoscimento consegnato da Giorgio Furlani e il messaggio sui social
Il Milan Femminile batte 4-0 i Rangers in amichevole: doppietta di Ijeh. Prossimi test contro Fiorentina e Chelsea.
Gloria Marinelli lascia il Milan Femminile dopo due stagioni: l’attaccante è stata ceduta al Servette. Il suo saluto social ai tifosi.
La stagione del Milan Femminile quest'anno partirà con una nuova competizione: la Women's Cup: ecco chi sono le avversarie e il calendario
La stagione del Milan Femminile si è conclusa con un pari. Ieri le rossonere, infatti, hanno pareggiato 3-3 contro la Roma al Tre Fontane
Domani alle 12.30 al Tre Fontane, il Milan Femminile la Roma nella 9a giornata della Poule Scudetto. Ecco i numeri in vista di questa sfida
Ieri il Milan Femminile ha perso 4-1 contro l'Inter al PUMA House of Football, nel match dell'8a giornata della Poule Scudetto. Com'è andata
Alle 17:30 il Milan Femminile affronterà in trasferta la Juventus, nel match della 7a giornata della Poule Scudetto. I numeri verso la gara
Dopo due settimane di pausa, la Poule Scudetto del Milan Femminile è ricominciata col botto, con la vittoria per 5-3 contro la Fiorentina
Bella vittoria per il Milan femminile. Le rossonere hanno conquistato il primo successo nella Poule Scudetto battendo 3-1 la Roma. I dettagli
Sabato alle 16 ci sarà un nuovo appuntamento per il Milan femminile nella Poule Scudetto: il big match contro la Roma. Le info sui tagliandi
Domani alle 13:30 grande appuntamento per il Milan Femminile: il derby in casa dell'Inter. Ecco i numeri verso il match dell'Arena Civica
Nella seconda giornata della Poule Scudetto il Milan femminile ha pareggiato 0-0 con la Juventus al PUMA House of Football. Ecco com'è andata
La Poule Scudetto si apre con un punto. Ieri infatti il Milan femminile ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina al Viola Park: com'è andata
Oggi, alle 18, il Milan Femminile affronterà la Fiorentina, in trasferta al Viola Park, nella prima giornata della Poule Scudetto: i numeri
Dopo aver chiuso la prima parte del campionato, il Milan femminile prenderà parte alla Poule Scudetto: ecco tutto quello che c'è da sapere
Il Milan femminile ha perso 6-0 contro la Juventus al PUMA House of Football, in una partita dominata dalle bianconere. Ecco come è andata
Dopo la vittoria in rimonta con il Sassuolo, il Milan femminile domenica affronterà la Juventus: le informazioni sulla vendita dei biglietti
Il Milan femminile cercava una vittoria e così è stato. Le rossonere sono state protagoniste di una grande rimonta sul campo del Sassuolo
La Coppa Italia del Milan femminile si è conclusa al Viola Park. Ieri sera la squadra di Coach Bakker ha perso 2-0: ecco com'è andata la gara
Alle 15 il Milan Femminile affronterà la Roma, nella 16esima giornata di campionato. Ecco tutti i numeri più interessanti verso il big match
Dopo il pareggio in Coppa Italia, ieri per il Milan Femminile ne è arrivato un altro in Serie A: ecco com'è andata per le rossonere a Genova
Alle 12:30 il Milan femminile affronterà la Sampdoria, nel match della 15esima giornata di campionato. Ecco i numeri verso la sfida di Genova
Il Milan femminile ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina al PUMA House of Football, nell'andata dei quarti di Coppa Italia. Ecco com'è andata
Il 2025 del Milan femminile è iniziato alla grande. Ieri le rossonere hanno strapazzato il Napoli, vincendo 6-0 al PUMA House of Football
Il Milan Femminile ha perso 2-0 contro la Lazio. A decidere la sfida della 13a giornata è stata la doppietta di Piemonte. Ecco com'è andata
Il primo storico derby femminile tra Milan e Inter giocato a San Siro si è concluso in parità: vantaggio nerazzurro, poi pareggio rossonero
Oggi sarà una giornata storica per il Milan femminile. Le rossonere, infatti, giocheranno per la prima volta il derby con l'Inter a San Siro