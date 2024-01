Raimondi: “Milan su Samardzic, lo paga con il riscatto della dea per CDK”

In esclusiva a SportMediaset ha parlato il noto giornalista Claudio Raimondi che sul mercato del Milan ha detto: "La notizia del giorno è il tentativo del Milan per Samardzic , presi i primi contatti a Udine . Piace tantissimo a Ibra e anche a Moncada . Il Napoli si è innervosito, la Juve ha virato su Koopmeiners ed Ederson ”.

“Il Milan vuole provare ad arrivare questo giocatore: lo pagherebbe Cdk che verrà riscattato dall’Atalanta , ci sono le condizioni per quest’estate. Il riscatto di De Ketelaere è fissato a 23 milioni complessivi e l'idea sarebbe quella di reinvestirli subito sul giocatore bianconero che ha rubato l'occhio una volta di più sabato sera".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.