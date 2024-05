Femminile, Grimshaw operata al ginocchio sinistro. Il comunicato

Ieri Christy Grimshaw si è sottoposta a un intervento in artroscopia . Questo, dopo la terapia conservativa, è il secondo passaggio del percorso verso il rientro della centrocampista del Milan femminile , dopo l'infortunio subito lo scorso 30 marzo in occasione di Como- Milan . Il sito ufficiale del club ha aggiornato sulle sue condizioni con un comunicato.

Il comunicato: "Nel pomeriggio di martedì 7 maggio, la calciatrice Christy Grimshaw è stata sottoposta ad artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro , presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi-Sant'Ambrogio.

L'intervento, eseguito dal dott. Pozzoni e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. La centrocampista rossonera inizierà già dai prossimi giorni il percorso riabilitativo. Christy, ti aspettiamo presto in campo per festeggiare insieme le 100 presenze in rossonero". (acmilan.com)