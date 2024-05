Calamai: “Conceicao non è il nome giusto, ai rossoneri serve…”

Luca Calamai ha parlato della situazione in casa Milan, alla ricerca del futuro allenatore. Questo il suo pensiero su Conceicao

Giulia Benedetti Redattore 7 maggio 2024 (modifica il 7 maggio 2024 | 19:10)

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto Luca Calamai per parlare del Milan. Sul nome diConceicao come futuro allenatore: "Allenatore preparato, furbo, che lavora molto sui risultati, che è già stato in piazze importanti. Ma buca? Tu pensi al Milan, a una proprietà che vuole tornare protagonista, ma lui buca? Non è un colpo da Milan. La domanda è allora: qual è il progetto e l'ambizione del Milan? Si è parlato di Conte, Sarri, di tutto e di più ultimamente. Io per il Milan pensavo qualcosa di più, anche coraggioso”.

Se sono finiti i cicli al Milan e alla Juve: “Credo che la Juve debba andare oltre, non ha più soldi da spendere da una parte e dall'altra, serve tempo per lavorare a Giuntoli. Deve cominciare a ricostruire qualcosa. Ai tifosi del Milan faccio la stessa domanda: siete contenti del Milan di Pioli? Non si valutano i risultati ma tanto altro. Io penso che la Juve debba ricreare un valore tecnico, che ora vedo un po' fragile".

Su Conte: "Io non so dove va. È già stato fermo un anno, forse deve abbassare le pretese. Non è convinto dal Napoli, dubbioso sul Milan. Vedremo cosa farà".

