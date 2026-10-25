Le pagelle del Milan

– Quando serve, c’è. Vojvoda lo chiama in causa nel primo tempo, Kamara prova a sorprenderlo dalla distanza e nella ripresa anche Davis trova la sua risposta. Non deve compiere miracoli, ma trasmette sicurezza per tutta la partita.

TOMORI 6,5 – Più terzino che centrale, almeno per il modo in cui interpreta la gara. Spinge, accompagna l’azione e al 27’ va anche vicino al gol. Dietro concede poco e davanti si fa vedere con continuità. Una prova convincente.Dal 73’ MUSAH 6 – Entra sulla destra e si mette subito a disposizione. Cambia posizione senza problemi e fa quello che gli viene chiesto.

DE WINTER 6,5 – Davis non riesce praticamente mai a metterlo in difficoltà. Lo anticipa, gli prende il tempo e gestisce con grande pulizia ogni situazione. Serata tranquilla anche grazie alla sua attenzione.

PAVLOVIĆ 6,5 – Solido, preciso, sempre dentro la partita. Non sbaglia praticamente nulla, chiude quando deve e dà una mano anche nell’impostazione. Altra prestazione di sostanza.

DIAWARA 6,5 – Esordio da titolare sulla sinistra per il classe 2006 francese e nessuna paura. Gioca con carattere, tiene bene la posizione e dalla sua parte l’Udinese trova pochissimo spazio. Promosso.

HUTCHINSON 7 – Nel primo tempo si muove tanto, ma senza riuscire davvero a incidere. Dopo l’intervallo cambia marcia e trova anche il premio: è rapido sulla respinta di Okoye e firma il suo primo gol. Ripresa di livello.Dal 73’ LOFTUS-CHEEK SV – Ha subito una buona occasione, non riesce a sfruttarla e poco dopo deve arrendersi a un problema fisico. Serata sfortunata.Dal 91’ COMOTTO SV

MODRIĆ 7 – Gli basta vedere uno spazio prima degli altri. Il pallone con cui manda Pulisic verso l’1-0 è una delizia, così come il filtrante che libera Tomori. Gestisce tempi e ritmo con la solita lucidità, dando sempre l’impressione di sapere in anticipo cosa fare. Peccato soltanto per il giallo evitabile nel finale.

JASHARI 6,5 – Partita ordinata e intelligente. Tocca tanti palloni, si appoggia alla qualità di Modrić e si fa apprezzare anche senza palla, come nel recupero in campo aperto del primo tempo. Dal suo tiro respinto nasce poi il raddoppio di Hutchinson.

BARTESAGHI 7 – Sulla sinistra è una presenza costante. Parte, spinge, accompagna e arriva anche alla conclusione. Gioca altissimo e crea più di un problema all’Udinese, continuando a farsi vedere anche nella ripresa. Una delle note migliori della serata.Dal 85’ CISSE SV

PULISIC 7,5 – Il migliore del Milan. Gli basta pochissimo per indirizzare la partita: controllo perfetto e sinistro in rete per lo 0-1. Ma non è soltanto il gol. Si muove continuamente, crea superiorità, mette in difficoltà l’Udinese e dialoga benissimo con Bartesaghi. Prestazione completa.

GONÇALO RAMOS 5,5 – Serata complicata. Kabasele gli rende la vita difficile e il confronto diventa presto molto fisico. Si innervosisce, entra in qualche duello di troppo e prende anche un giallo per l'intervento su Abankwah. Nella ripresa avrebbe comunque la palla per riscattarsi, ma la traversa gli nega il gol.Dal 91’ CAMARDA SV

ALL. AMORIM 7 – Cambia parecchio, modifica anche l’assetto della squadra, ma il Milan risponde bene. Primo tempo brillante, ripresa gestita con maturità e gara chiusa senza concedere all’Udinese la possibilità di riaprirla. Tre punti pesanti e prestazione convincente.