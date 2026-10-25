Carlo Pellegatti è tornato a parlare di Bournemouth-Milan e del progetto rossonero guidato da Ruben Amorim. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha affrontato le reazioni dei tifosi dopo la brutta sconfitta e la prestazione deludente della squadra, soffermandosi sulla necessità di non perdere fiducia nel percorso intrapreso. Tra la delusione per il risultato e la richiesta di pazienza, Pellegatti ha ribadito l’importanza di dare tempo al progetto.

Pellegatti dopo Bournemouth-Milan: “Bisogna avere pazienza”

La sconfitta contro il Bournemouth ha lasciato amarezza tra i sostenitori rossoneri. Una parte della tifoseria è provata dal risultato e dalla prestazione offerta dalla squadra, mentre altri invitano a guardare oltre il singolo episodio e a continuare a credere nel progetto tecnico di Amorim.

Pellegatti ha riportato proprio queste due diverse posizioni, sottolineando come la delusione sia comprensibile, ma non debba necessariamente tradursi in una bocciatura definitiva del percorso rossonero.

“Finito coi processi, mi chiederete, tanti tifosi del Milan sono provati per questa brutta sconfitta, deludente prestazione. Altri invece dicono ‘Basta, dobbiamo credere al progetto, ci vuole pazienza’. Ecco, io è quello che ho sollecitato è che bisogna avere pazienza nel progetto”.

Milan, fiducia nel progetto di Amorim

Il tema centrale del ragionamento di Pellegatti è dunque la necessità di concedere tempo al progetto rossonero. Le ultime difficoltà hanno alimentato dubbi e critiche, ma il giornalista invita a non lasciarsi condizionare esclusivamente dal risultato negativo contro il Bournemouth.

La richiesta di pazienza non significa ignorare gli errori o sottovalutare una prestazione deludente. Piuttosto, si tratta di valutare il lavoro di Amorim in una prospettiva più ampia, evitando giudizi definitivi dettati dall'amarezza del momento.

Per il Milan sarà importante trasformare la delusione in una reazione concreta sul campo. Nel frattempo, il messaggio di Pellegatti è rivolto ai tifosi: continuare a sostenere il progetto, mantenendo fiducia e aspettando risposte dalla squadra.