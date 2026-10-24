Il Milan continua a guardarsi intorno in vista del mercato di gennaio e tra i profili accostati ai rossoneri c’è anche quello di Endrick. L’attaccante brasiliano, rientrato al Real Madrid dopo il prestito al Lione, sta trovando poco spazio in questa prima parte di stagione. Una situazione che ha alimentato le indiscrezioni su una possibile partenza invernale, ma le ultime dichiarazioni del suo entourage sembrano raffreddare questa possibilità.

Endrick-Milan, l’agente ribadisce la volontà di restare a Madrid

Il talento verdeoro ha già mostrato le proprie qualità tecniche e offensive durante l’esperienza in Francia. Per il Milan, un eventuale arrivo rappresenterebbe un’occasione per aggiungere fantasia, imprevedibilità e nuove soluzioni al reparto offensivo.

A frenare le voci su un possibile trasferimento è stato Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, il dirigente ha ribadito la volontà di Endrick di proseguire la propria avventura al Real Madrid.

LE PAROLE – «Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare al Real Madrid e sono convinto che in questa stagione, quando avrà l’opportunità, segnerà molti gol», ha dichiarato Redmond.