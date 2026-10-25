Mister Ruben Amorim ha discusso con DAZN prima della partita Udinese-Milan. Ecco tutte le sue affermazioni

“Non erano in grado di giocare. Dobbiamo gestire il nostro gruppo di calciatori. Con il calendario attuale è quasi impossibile, dobbiamo pianificare tutto e oggi non sono disponibili”.

Oggi Diawara e Tomori scendono in campo da titolari per la prima volta nella Serie A…

“Ci rendiamo conto che l’Udinese gioca con cinque difensori e tenteremo di difendere in questo modo, ma con un approccio differente. La cosa cruciale è come si muovono i calciatori. Cerco di selezionare i giocatori disponibili fisicamente e con le giuste caratteristiche. Se avessi avuto tutti i miei uomini a disposizione avrei impostato la squadra diversamente, ma oggi ho la sensazione che questo sia il miglior undici di partenza per iniziare il match. Per cominciare, non per concludere la gara”.

Riguardo a Maignan:

“Non sono bambini, sono uomini. Maignan ha compreso che certe cose non possono succedere, non possiamo trovarci in queste situazioni. Ho avuto una discussione con lui come ho fatto con tutti gli altri. Ho la percezione che l'incipit della partita contro il Bournemouth non fosse riconducibile a ragioni tattiche o tecniche. Loro non sono stati superiori a noi o più tecnici, ma hanno mostrato maggior competitività. In alcune circostanze dobbiamo concentrarci solo sull'essere competitivi e tralasciare l'idea di dover giocare bene o con eleganza. A volte è necessario approcciare le partite in maniera differente”.

Su Ramos:

“È pronto a scendere in campo. Altrimenti non sarebbe qui. Ha riscontrato un problema durante la settimana, ma dopo i controlli è tornato a disposizione. Abbiamo bisogno di tutti i calciatori schierati in campo. I giocatori in panchina sono disponibili e pronti a entrare. Se è qui, significa che è pronto per scendere in campo”.