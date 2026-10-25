Manca sempre meno al calcio di inizio al Bluenergy stadium: Runjaic e Amorim schierano le loro mosse
Udinese-Milan, le formazioni ufficialiUdinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Bertola, Arizala, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Ebosse, Jovanovic. All. Runjaic
Milan (3-4-2-1): Maignan; Diawara, De Winter, Pavlovic; Tomori, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic, Hutchinson; Ramos.
A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Perera, Cissè, Menon, Vos, Cisse, Camarda, Musah. All. Amorim
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