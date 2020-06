Pioli elogia Gravina: “Uomo capace e coerente, ha fatto un gran lavoro”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa odierna, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha fatto i complimenti al presidente federale Gabriele Gravina, il quale ha svolto un ruolo determinante per la ripresa del campionato: “Giocare senza tifosi è penalizzante per tutti. Senza pubblico sugli spalti vengono meno l’energia, l’entusiasmo, la gioia. Il calcio a porte chiuse di sicuro non è normale, ma questo era l’unico modo per ricominciare la stagione. Ne approfitto per ringraziare e fare i complimenti al presidente Gravina: ha fatto un grandissimo lavoro e ha dimostrato di essere un uomo capace e molto coerente”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live