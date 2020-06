LIVE / Pioli: “Sarà un altro campionato, ma la squadra è motivata”

MILANO – Domani, alle 19.30, ricomincerà il cammino del Milan in campionato con la trasferta a Lecce, valida per il ventisettesimo turno. Stefano Pioli, allenatore rossonero, presenta la partita in conferenza stampa. Segui con noi la diretta!

SULLE PORTE CHIUSE – E’ un aspetto negativo e penalizzante per tutti. Dobbiamo provare a non pensarci, ma il calcio senza tifosi non è un calcio normale. La presenza dei tifosi significa adrenalina, carica, entusiasmo. Senza tutto questo diventa tutto più difficile e triste. Ma questo era l’unico modo per ricominciare e faccio i complimenti al presidente federale Gravina, il quale ha dimostrato grande coerenza e capacità”.

SULLA RIPRESA – “La ripresa è un’incognita. Il campionato è stato sospeso per oltre tre mesi e ora le partite sono ancor più imprevedibili del solito. Noi dovremo esser bravi a farci trovare pronti, fisicamente e mentalmente.

