Notizie Serie A – Gravina: “Il blocco delle retrocessioni è da escludere”

MILANO – Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato dell’eventualità legata al blocco delle retrocessioni dalla Serie A, in questa stagione. Ecco le sue parole.

: «Escludo categoricamente queste eventualità. La prossima non sarà una Serie A a 22 squadre, perché non è giusto penalizzare i club che hanno fatto degli investimenti per costruire squadre in grado di arrivare alla promozione. Quest’operazione sarebbe mortificante, lo ripeto. Per quanto riguarda il blocco degli stipendi, dobbiamo ancora parlare con le parti interessate».

