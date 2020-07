Notizie Milan – Infortunio Castillejo: Pioli non ha certezze sul recupero

MILANO – Castillejo ha dovuto alzare bandiera bianca e uscire a partita in corso contro la Spal. Lo spagnolo ha avvertito noie muscolari, dolore all’adduttore e nella prossime ore si sottoporrà ad esami clinici per capire l’entità dell’infortunio. Stefano Pioli è intervenuto proprio su questo argomento, ammettendo di non aver certezze, sulla presenza dell’esterno per i prossimi impegni che attendono il Milan in Serie A. Una brutta per i tifosi rossoneri, confermate dalle parole della guida tecnica del diavolo:

«Samu è dispiaciuto. Durante la partita ha avvertito un fastidio muscolare, la diagnosi non la conosciamo ancora, ma credo che non potrà prendere parte alla prossima partita con la Lazio».

