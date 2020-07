Calciomercato Milan, nuova idea: costa 25 milioni e lo vuole mezza Europa

Calciomercato Milan, idea ad effetto da 25 milioni per l’attacco

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Ormai è chiaro che la dirigenza rossonera sta già pensando al futuro, progettando in anticipo le mosse di calciomercato del Milan in vista della prossima stagione. C’è fermento, sia per quanto riguarda le cessioni che i colpi in entrata che riguarderanno praticamente tutti i reparti della squadra. Occhio in particolar modo ai movimenti per il reparto d’attacco, che con ogni probabilità perderà un certo Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore infatti è spuntata una nuova candidatura per il Milan, un nome ad effetto da almeno 25 milioni di euro che ha stregato mezza Europa: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE