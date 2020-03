Notizie Calcio – Coronavirus: positivo un secondo calciatore della Juventus

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo e non risparmia nemmeno il mondo del calcio. Dopo Daniele Rugani la Juventus, sul proprio sito, ha comunicato che un altro suo tesserato è risultato positivo al tampone per il Covid-19, si tratta di Blaise Matuidi.

Ecco la nota ufficiale tratta dal sito della società bianconera.

“Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

