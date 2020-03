Mirabelli: “La replica di Maldini? Dovrebbe preoccuparsi di rispondere ai tifosi milanisti…”

MILANO – Siamo giunti forse all’ultimo capitolo dello scontro verbale fra Massimiliano Mirabelli e Paolo Maldini. Dopo le parole rilasciate dall’ex direttore sportivo e la pronta replica dell’attuale direttore tecnico, lo stesso Mirabelli ha provato a mettere la parola fine a questa vicenda intervenendo a SportItalia: “Mi sono fatto una risata. Faccio interviste e dico sempre quello che penso. Mi dispiace per la risposta data da Maldini: penso si riferisse al mio accento, di cui vado orgoglioso, ma così ha offeso tanti calabresi. Io almeno un diploma l’ho preso. Sicuramente si riferiva all’accento calabrese, ma sono un uomo del sud e ne sono fiero. Tuttavia, Maldini non dovrebbe perdere tempo a rispondere a me, ma deve preoccuparsi di rispondere ai tifosi milanisti per il lavoro che ha svolto negli ultimi due anni. Il Milan ha una proprietà solida che ha investito tantissimo, forse Maldini deve spiegare perché non è riuscito a riportare il Milan in alto”.

