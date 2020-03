Milanello – Presenti anche Maldini e Massara

MILANO – La delicata situazione dirigenziale del Milan è ormai sotto gli occhi di tutti, ma ciò non deve distrarre la squadra che, dal canto suo, ha il compito di portare a termine la stagione nel miglior modo possibile. Per conferire un po’ di serenità, Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e sportivo, si sono recati oggi a Milanello. Come riferisce Sky Sport, i due dirigenti hanno assistito all’allenamento, manifestando la propria vicinanza ai giocatori di Pioli. A fine stagione, però, sarà inevitabile la loro separazione dal club rossonero.

