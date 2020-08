MILANO – L’edizione odierna di “Tuttosport” continua a riportare l’interesse del Milan per Bakayoko. Una trattativa non facile visto la differenza di valutazione tra il Chelsea e i rossonero. Secondo il quotidiano torinese il club di via Aldo Rossi starebbe pensando al giovane trequartista del Real Madrid: Oscar Rodriguez. I blancos per il giovane giocatore chiede 20 milioni.

