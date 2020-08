Calciomercato Milan, ultim’ora: tre nomi dal Real Madrid, incontro a breve!

Calciomercato Milan, ultim’ora: Maldini guarda in casa Real Madrid

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Esattamente come accaduto lo scorso anno, l’asse di calciomercato che collega Milano a Madrid potrebbe tornare a scaldarsi molto presto. L’ultimo blitz di Maldini alla Casa Blanca lo aveva visto tornare a Milano con Theo Hernandez, probabilmente la miglior sorpresa dell’ultima stagione. Ora i rossoneri – riferisce il portale specializzato calciomercato.com – potrebbero riprovarci. Sarebbe infatti atteso un nuovo incontro tra il Milan e il Real Madrid per discutere del futuro di alcuni calciatori. Ce ne sono tre in particolare che farebbero molta gola al Diavolo. Il nome più gettonato degli ultimi giorni – di cui vi avevamo già parlato – è quello di Oscar Rodriguez, rientrato a Madrid dopo un anno trascorso in prestito al Leganes. Il centrocampista classe ’98 adesso è in vendita, con il club spagnolo intenzionato ad incassare circa 20 milioni di euro dalla sua cessione. Maldini però avrebbe posato gli occhi anche su Brahim Diaz, che gioca in un ruolo molto simile a quello di Rodriguez, ma per cui i Blancos potrebbero fare una valutazione decisamente più alta. Diaz è un vero pallino di Paolo Maldini, che già l’anno scorso aveva provato a portarlo a Milanello insieme a Theo Hernandez. Da non escludere dunque un nuovo tentativo nel corso dei contatti con il Real. L’incontro dovrebbe avvenire a breve, e potrebbe entrare nei discorsi anche il futuro di Luka Jovic, accostato più volte al Milan nell’ultimo periodo. La pista sembrava essersi raffreddata dopo il mancato arrivo di Rangnick, ma non sembra questo il momento di escludere sorprese. E infatti i rossoneri starebbero preparando anche qualche altra novità assoluta. Attenzione a Maldini, il dt prepara alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA