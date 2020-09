Milan, offerta allo United: Diogo Dalot può arrivare subito!

MILANO – Sappiamo, con Theo, che Maldini sui terzini sa vederci giusto. E adesso ci riprova. Il Milan ha infatti individuato il profilo giusto per rinforzare il reparto degli esterni di difesa. Si tratta di Diogo Dalot, terzino destro portoghese classe 1999 di proprietà del Manchester United. I rossoneri hanno avanzato un’offerta in prestito con diritto di riscatto, ma per ora lo United è fermo su una eventuale cessione a titolo definitivo. Si attendono ulteriori aggiornamenti.