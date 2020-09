Calciomercato Milan, ora il colpo può sbloccarsi: Maldini pronto a chiudere!

Calciomercato Milan, colpo finalmente sbloccato: adesso si può fare

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e Paolo Maldini ha ancora un gran lavoro davanti a sé. La rosa del Milan necessita ancora di diversi rinforzi, che il dt rossonero dovrà regalare a Pioli in poco più di una settimana. Una delle priorità della dirigenza rossonera sembrerebbe essere l’acquisto di un terzino destro, un giocatore che possa essere più convincente di Calabria e Conti, attualmente gli unici laterali a disposizione di Pioli per coprire quella zona di campo.

Proprio in questo senso, arrivano grandi notizie dall’Inghilterra. Stando a quanto riferisce il quotidiano britannico Daily Mail, il Milan starebbe per tornare con decisione su Serge Aurier. L’ivoriano del Tottenham era il grande sogno di calciomercato del Milan, rimasto inizialmente intimidito dalle alte richieste del club inglese. Ora però la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Doherty, laterale destro che si candida ad una maglia da titolare. Aurier, già sulla lista dei cedibili, a questo punto è qualcosa di sempre più simile a un esubero. In questa situazione, le probabilità di arrivo dell’ex PSG al Milan sembrano sempre più alte.

Sempre stando alle indiscrezioni in arrivo dall'Inghilterra, Maldini non avrebbe mai realmente mollato la presa su Aurier, ritenendolo un obiettivo prioritario per il suo Milan. Ora il dt rossonero spera di poter giocare al ribasso, sfruttando il passare del tempo, costringendo il Tottenham ad abbassare le pretese economiche per liberarsi di un calciatore in esubero. È dunque molto probabile che nei prossimi giorni questa situazione arriverà a nuovi sviluppi, che potrebbero essere più che positivi per il Milan.