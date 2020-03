Milan-Genoa, le probabili formazioni

MILANO – In attesa che arrivi l’ufficialità da parte della Lega Serie A, Milan e Genoa continuano a prepararsi per scendere in campo domenica a San Siro, nel recupero del ventiseiesimo turno di campionato. Mister Pioli ritrova Donnarumma in porta, mentre in difesa dovrebbe essere riproposto Gabbia accanto a Romagnoli. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All: Nicola.

