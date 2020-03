Milan, contro il Genoa torna Donnarumma

MILANO – Domenica, alle 12.30, il Milan dovrebbe (manca ancora l’ufficialità) tornare in campo in campionato, ospitando a San Siro il Genoa, per il recupero della ventiseiesima giornata. Una buona notizia arriva dalle condizioni di Gigio Donnarumma, il quale sta pienamente recuperando dal problema alla caviglia sinistra accusato a Firenze. Il giovane portiere, qualora si giocasse, sarebbe a disposizione di mister Pioli. Molto sfortunato, invece, Asmir Begovic. Quest’ultimo doveva giocare sia contro il Genoa che contro la Juve in Coppa Italia, ma entrambe le gare sono state rinviate, così come il suo esordio dal primo minuto.

