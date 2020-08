La trattativa con Ibrahimovic rallenta il mercato rossonero

MILANO – La vicenda sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sta portando via al Milan molto più tempo del previsto. Infatti la dirigenza vorrebbe chiudere la storia del rinnovo entro questo fine settimana per poi poter pensare e lavorare sulle altre trattative (e convocarlo per il raduno del 24). Le parti sono molto vicine: oltre sei milioni, bonus compresi, l’offerta contro i 7 netti richiesti. Una volta sistemato e definito il futuro di Ibrahimovic, prenderà vita il mercato del club di via Aldo Rossi, che al momento procede lentamente, e ai rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma. Per le trattative in entrate il Milan continua a pressare il Chelsea per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista 26enne, disposto ad abbassare il suo ingaggio, vorrebbe tornare a Milano ma il club non vuole spendere più di 20 milioni di euro ma i Blues chiedono molto di più.

