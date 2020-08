News Milan – Mercato, Maldini ha un nuovo obiettivo: nome a sorpresa!

News Milan, Maldini pensa ad un obiettivo tutto nuovo

MILAN NEWS – Costantemente alla ricerca di rinforzi per il Milan di Pioli, Maldini sta valutando una lunghissima serie di nomi per il mercato in entrata. L’ultimo, stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia, sembrerebbe essere Denis Bouanga, attaccante esterno classe ’94 del Saint Etienne. A riferirlo il portale specializzato Le10Sport, che ha parlato anche di un interessamento della Roma. I giallorossi al momento sembrerebbero però essersi defilati dalla corsa al giocatore, con il Milan che pare dunque in vantaggio sul mercato italiano. Attenzione però alla concorrenza in arrivo dall’estero: su Bouanga hanno messo gli occhi anche Valencia, Betis, Rennes ed Everton. Con 10 gol all’attivo nell’ultima stagione – conclusa con mesi di anticipo a causa dell’emergenza Covid – Bouanga ha dimostrato di essere pronto a confrontarsi con una realtà più importante. Il Milan ci starebbe pensando, ma occorre valutare quali saranno le richieste del club francese. Pare infatti che la prima offerta del Rennes da 12 milioni di euro sia stata rifiutata. Non sarebbe il primo contatto con il Saint Etienne: nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un interesse del Milan per l’altro gioiello dei ‘verts’, Wesley Fofana. Il blitz rossonero in Francia potrebbe arrivare molto presto e la dirigenza potrebbe anche tentare di imbastire una doppia trattativa. Quel che è certo è che Bouanga potrebbe davvero far comodo a Pioli nelle rotazioni. Il ragazzo può agire da ala su entrambe le corsie, e potrebbe quindi dare fiato sia a Rebic che a Castillejo, magari arrivando anche a contendersi una maglia da titolare con lo spagnolo. Ma quello di Bouanga non sarebbe l’unico colpo a sorpresa sul quale starebbe ragionando il Milan. Attenzione infatti a Maldini, il dt prepara alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA