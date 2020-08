Il Milan vola a Londra per Bakayoko: accordo vicino

Sembrava vicinissimo, poi si è nuovamente allontanato. Ora Chelsea e Milan sono tornati a parlarsi, a trattare la formula che dovrebbe riportare Tiemouè Bakayoko a Milano. Un desiderio mai nascosto dal giocatore che due stagioni fa non avrebbe mai lasciato Milanello. Ma la società di Via Aldo Rossi aveva altri programmi, un po’ confusi, e così perse l’occasione per trattare il giocatore col Chelsea dare un segnale a Gattuso che scelse di andarsene al pari di Leonardo.

Ora è tutto diverso. Il progetto Gazidis è stato parzialmente accantonato, avanti con la linea Maldini appoggiato da Pioli. Un allenatore che ha convinto tutti. Un tecnico che vuole un altro combattente da affiancare a Kessie per difendere il piccolo Bennacer.

Ecco perchè Bakayoko serve, torna a essere un giocatore utile per il nuovo Milan, per quello che vuole tornare in Champions League. Tiemouè si è già ridotto lo stipendio, ha già trovato l’accordo con il club rossonero. Ora manca solo quello tra Casa Milan e gli uomini mercato di Abramovich che non vogliono fare regali ma uno sconticino forse sì…

Si lavora per un altro anno di prestito. Il Milan ha chiesto il diritto di riscatto, il Chelsea l’obbligo per 20 milioni di euro. Cifra non elevatissima ma che Gazidis vorrebbe evitare di pagare. Ora si lavora su una nuova formula. Su un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni, tipo la prossima qualificazione in Champions League da parte dei rossoneri.

Una garanzia insomma per i Blues che sanno che la qualificazione alla massima competizione europea è un obiettivo dichiarato che il Milan tenterà a tutti i costi. Messa da parte subito l’obbligo legato alle presenze. Una formula che darebbe la possibilità al Milan di non far giocare Baka a ridosso del numero di presenze prefissato.

La prossima settimana Maldini volerà a Londra. Per incontrare il Tottenham ma anche il Chelsea…

