Ex Milan – Clamoroso, Ronaldinho arrestato in Paraguay!

MILANO – Ha del clamoroso la notizia giunta direttamente dal Sudamerica secondo cui Ronaldinho, leggenda del calcio che ha vestito anche la maglia del Milan, si troverebbe in stato di fermo in Paraguay. L’ex calciatore brasiliano e suo fratello, recatisi in Paraguay per partecipare ad una serie di iniziative benefiche e per presentare il libro dello stesso Ronaldinho (‘Genius of Life’), sarebbero stati trovati in possesso di passaporti contraffatti. Di conseguenza, entrambi sono stati arrestati.

Intervenuto ai microfoni di ‘AM 1080’, il Ministro degli Interni paraguayano ha fatto luce sulla vicenda: “Ronaldinho ha un passaporto falso. Questo è un crimine ed è per questo che è stato ordinato il suo arresto. Rispetto la sua popolarità, ma la legge deve essere rispettata da ogni persona, indipendentemente da chi sia”.

