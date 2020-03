Di Stefano: “Ibra? Difficile interpretare il suo messaggio…”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic, in seguito al post pubblicato dallo svedese sui social: “Il messaggio di Ibra sui social è piuttosto criptico, è complicato capire cosa voglia dire lo svedese. Abbiamo detto fin da subito che, senza Boban e Maldini – che lo hanno voluto fortemente – il futuro di Ibrahimovic in rossonero è da considerare incerto. Zlatan ha pubblicato questo video che non è facile interpretare: può voler dire che resta al Milan o magari che vuole lasciare il calcio perché non ha più voglia di giocare. Potrebbe anche essere la risposta a qualche messaggio arrivato attraverso i media”.

CLICCA QUI>Intanto, ultimissima ora: Ibrahimovic risponde alle voci: ecco le sue parole

Caricamento sondaggio...