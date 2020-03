Di Gennaro sulle porte chiuse: “Scelta saggia del Governo”

MILANO – L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi opinionista, è stato contattato da TMW Radio per commentare la decisione, presa dal Governo, di far giocare tutte le partite a porte chiuse fino al 3 aprile: “Mi sembra una scelta saggia. Anche nelle altre Nazioni stanno adottando provvedimenti simili, perché è una situazione seria. Bisogna adottare le giuste misure per cercare di arginare un problema che sta mettendo in difficoltà non solo il calcio, ma tutta la quotidianità del Paese. Per fronteggiare questo enorme problema la prima cosa da fare è trovare coesione, ma purtroppo attualmente questa coesione non si vede”.

