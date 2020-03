D.Pagni: “Mirabelli-Maldini? Massimiliano è diplomato ed è un direttore sportivo…”

MILANO – In merito alla diatriba fra Paolo Maldini e Massimiliano Mirabelli, i microfoni di TMW hanno contattato Danilo Pagni, ex osservatore del Milan che ha collaborato proprio con Mirabelli: “Tra i meriti di Massimiliano c’è la valorizzazione di Calabria e Cutrone, oltre ad aver lanciato un allenatore come Gattuso. A me le polemiche non piacciono, preferisco far parlare i fatti. Dico solo che Mirabelli è diplomato, è un direttore sportivo e viene da una famiglia di plurilaureati. E’ un calabrese verace come me e Gattuso; siamo fieri di esserlo”.

