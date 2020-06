Calhanoglu, 30 assist in maglia rossonera. Lui vuole la Champions, il Milan prepara il rinnovo

MILANO – Con i due assist forniti nella partita contro il Lecce, il primo a Castillejo e il secondo a Rebic, Hakan Calhanoglu è arrivato a quota trenta nella sua esperienza al Milan, iniziata nell’estate del 2017. Dopo un lungo periodo con tante ombre e pochissime luci, il fantasista turco sta finalmente trovando continuità di rendimento, fornendo prestazioni anche determinanti, come quella di due giorni fa. Non è un caso che Pioli lo reputi una pedina imprescindibile nel proprio scacchiere: uno dei pochi davvero insostituibili. E non è un caso neppure che Calhanoglu goda di grande stima da parte di Rangnick, probabile futuro allenatore rossonero.

PUNTO FERMO – Qualora arrivasse il tedesco, Hakan continuerebbe ad essere un punto fermo della squadra. Tuttavia, le sirene di mercato cominciano a suonare e, come ha dichiarato anche il suo agente, Calha ha voglia di giocare in Champions League. Il Milan, dunque, deve sia intavolare una trattativa per il rinnovo, sia allestire un organico per la prossima stagione in grado di centrare un posto nell’Europa che conta. Questo, ovviamente, serve per trattenere non solo il numero 10 turco, ma tutti i principali componenti dell’attuale rosa fra cui capitan Romagnoli, corteggiato dal Liverpool.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live