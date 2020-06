Ag.Calhanoglu: “Hakan sta bene al Milan, ma vuole la Champions…”

MILANO – Hakan Calhanoglu è stato tra i migliori in campo nella sfida contro il Lecce, mettendo lo zampino praticamente in tutti i gol realizzati dal Milan. I microfoni di TMW hanno intervistato il suo agente, Gordon Stipic: “A mio avviso ieri ha giocato una gara importante, è stato protagonista sui gol. Il modo in cui Hakan si è preparato durante la pausa per il virus è stato eccellente. Si è dimostrato un vero professionista, ha ambizioni personali e di squadra importanti. Non sono sorpreso, è solo una piccola parte di quel che vedremo”.

SUL FUTURO – “Tutti sanno che il suo contratto è in scadenza nel 2021. Non ho ancora parlato col Milan, io e Hakan abbiamo grandi ambizioni. Lui sta bene al Milan, ma il suo obiettivo è giocare in Champions League, non lo possiamo nascondere. Ed è certamente tra i motivi di questo rientro al top”.

