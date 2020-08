Calabria, il Milan fissa il prezzo

MILANO – Il Milan vuole un nuovo terzino destro: questo è noto da qualche mese. Se davvero dovesse arrivare una nuovo giocatore, ci sarebbero su quella fascia troppi giocatori. Per questo motivo il club rossonero avrebbe deciso di privarsi di Davide Calabria. Per far partire l’ex Primavera, Maldini e Massara chiedono 12 milioni di euro. Qualora il ragazzo dovesse partire il club segnerebbe una plusvalenza piena.

