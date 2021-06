Milan, ufficializzata nuova partnership con REPX. Il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato del Milan

Tramite un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il Milan ha ufficializzato una nuova partnership con la REPX. L'obiettivo, come si legge all'interno del comunicato, è quello di creare una serie di iniziative pensate per i tifosi rossoneri.

Alfredo Villa, Managing Director di REPX ha commentato: “Siamo elettrizzati di cominciare questa licensing partnership con AC Milan, un club il cui prestigio ed il cui seguito, non solo in Italia ma anche nel mondo, sono ai massimi livelli in ragione dell’impressionante palmarès di titoli e per la granitica “fede rossonera” dei suoi tifosi.”