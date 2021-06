De Paul: “Ho 27 anni: sono stato onesto con tutti e so cosa voglio”

Ecco le parole rilasciate da De Paul al tabloid The Guardian in merito al suo futuro. L'argentino è seguito anche dal Milan

Il Milan spera ancora di poter contare su Hakan Calhanoglu. Il turco, il cui contratto è scadenza a fine mese, non ha ancora rinnovato il suo accordo con il Milan (che rischia di perderlo a zero). L'entourage del numero 10 rossonero, al momento, ha ricevuto appena due offerte: una da Paolo Maldini e Frederic Massara e una da parte del club qatariota Al-Duhail, pronto a coprire l'ex Bayer Leverkusen d'oro con un'offerta complessiva da 32 milioni di euro. E sullo sfondo anche la Fiorentina dell'ex rossonero Gennaro Gattuso starebbe valutando l'arrivo del turco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport: “Calhanoglu non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del Milan, ma ha confermato i contatti con Paolo Maldini. L’offerta arrivatagli dal Qatar è molto forte a livello economico, ma non convince il giocatore del tutto, altrimenti avrebbe già firmato. Il contratto per Calhanolglu è sul tavolo, se lui vuole firmarlo, è ancora li. Se nel frattempo però il Milan dovrebbe prendere un sostituto di Calhanoglu, poi quel contratto sparisce”.