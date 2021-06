Milan, Marco Brescianini-Monza: il calciatore si presenta

Il prodotto delle giovanili rossonera, Marco Brescianini, è stato prestato ufficialmente al Monza. Ecco le sue parole

Questo il comunicato del club meneghino, pubblicato nei giorni scorsi sul sito ufficiale del Milan . Il giovane centrocampista, e prodotto delle giovanili rossonera, si unirà al Monza del duo Berlusconi-Galliani in vista della prossima stagione, in Serie B . Il calciatore dopo le foto di rito con la sua nuova società ha postato sui suoi profili social le immagini insieme ad Adriano Galliani. Foto accompagnate da una didascalia. Le prime parole da nuovo giocatore del Monza.

Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida con una società ambiziosa come il Monza

Marco Bresciani quindi saluta il Milan e si unisce a un altro club a titolo temporaneo. Nuova tappa fondamentale per la sua crescita. Lo stesso iter dovrebbe toccare anche a Lorenzo Colombo, di ritorno dalla Cremonese. Anche per lui ci sono diverse possibilità in Serie B. Alessandro Plizzari, invece, dopo il prestito alla Reggina farà ritorno a Milanello per restare. Dovrebbe essere lui il terzo portiere di Stefano Pioli, dietro a Mike Maignan e Ciprian Tatarusanu. Così come dovrebbe restare, almeno fino al ritiro, Tommaso Pobega. Poi ci penserà Stefano Pioli a fare le sue valutazioni, il centrocampista infatti potrebbe anche essere inserito nella rosa della prossima stagione, visto l'ottimo campionato disputato con lo Spezia.