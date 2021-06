EURO2020 – Le probabili formazioni di Italia-Turchia

Ecco come potrebbero scendere in campo le due formazioni per il match inaugurale di Euro2020

Redazione Il Milanista

Sono passati 5 anni dall'ultima volta che l'Italia ha giocato una partita in una competizione internazionale. Quella volta si giocava in Francia. L'avversario la Germania di Low contro gli Azzurri di Antonio Conte. Una partita che si è decisa ai rigori e nelle nostri menti ci sono ancora due immagini indelebili: Pellè che fa segno il segno dello scavetto a Neuer e il tiro fuori dallo stadio di Zaza. Due immagini che, chi le vissute non dimenticherà facilmente. Soprattutto per quello che è successo dopo: l'umiliazione della mancata partecipazione al Mondiale di Russia del 2018, con gli Azzurri eliminati agli spareggi dalla Svezia.

Ma oggi inizia un'altra avventura: Euro2020. I ragazzi di Mancini, che deve rinunciare anche Pellegrini, avranno il compito di onorare la maglia Azzurra e soprattutto far dimenticare quanto successo negli ultimi 5 anni. Un compito non facile. Ma da quando Mancini siede sulla panchina azzurra l'Italia piace e ha ripreso a far sognare tanti tifosi davanti allo schermo.

Il torneo sarà inaugurato oggi con il match tra Italia e Turchia. E chissà che non sia un messaggio di rinascita sia per il calcio made in Italy sia per l'Europa dopo i tanti (troppi) problemi dovuto dalla pandemia del Covid. Oggi torna il pubblico allo stadio: saranno 15.000 i fortunati che potranno assistere alla partita (di cui 3000 turchi), tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Emozioni che arrivano anche dal Presidente turco Erdogan che su Twitter scrive: "Sono molto emozionato. Lo so, siamo tutti emozionati. Oggi i nostri ragazzi scendono in campo per Euro 2020. Maesto Senol (Gunes, ct turco, ndr), figli miei... qualunque sarà il risultato, sappiate che vi amiamo tutti molto. Siamo sempre al vostro fianco. Che Allah vi benedica e vi aiuti"

Mancini per il match dovrà rinunciare a Verratti ancora infortunato (al suo posto Locatelli) e spera nel fattore capitolino: dentro chi all'Olimpico è di casa come Florenzi, Spinazzola e Ciro Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI:

Italia-Turchia (ore 21, Sky Sport 1 e Rai 1)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorghinho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz