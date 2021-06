Andersson spaventa il Milan: “Ibra? L’ho sentito: è indietro nel recupero”

Ecco le parole di Janne Andersson, c.t. della Svezia, che spaventano il Milan e i suoi tifosi sulla condizioni di Ibrahimovic

Tra i grandi assenti di questo Europe o, che inizierà domani con la sfida tra Italia e Turchia, c'è Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante rossonero infatti nell'ultimo mese ha avuto alcune problematiche a livello di cartilagine, risolvibili in sei settimane, come riportato nel comunicato pubblicato sul sito del club rossonero, acmilan.com , il 15 maggio:

Una vera e propria beffa per l'ex Manchester United e PSG che, dopo un lungo periodo di assenza, aveva deciso di tornare a disposizione della Svezia e del c.t. Janne Andersson. Una notizia che lasciò molti addetti ai lavori sorpresi visto che i rapporti tra i due non erano eccellenti, per usare un eufemismo. Basti pensare a settembre scorso quando il numero 11 rossonero definì su Twitter il commissario tecnico gialloblù "Incompetente" dopo il match il contro la Francia per aver utilizzato solo nei 20' finali il bianconero Dejan Kulusevki. Al post Andersson rispose: "E' una frase di così basso livello che non la voglio nemmeno commentare." E andando ancora più indietro sempre l'attaccante disse: "Distrugge quello che io stesso ho costruito per 20 anni".