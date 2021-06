Mancini: “E’ ora di tornare a dare soddisfazioni. Rispetto per la Turchia”

Ecco le parole di Roberto Mancini alla vigilia del match di domani sera tra Italia e Turchia, partita inaugurale di Euro2020

In vista del match di domani sera tra Italia e Turchia , partita inaugurale degli Europei , Roberto Mancini ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa:

Sulla lettera all'Italia - "Ora che la situazione sta volgendo al meglio, è l'ora di tornare a dare soddisfazioni. Sarà il nostro obiettivo: far divertire le persone anche solo se per novanta minuti. Siamo qui e cercheremo di fare del nostro meglio. La prima gara è sempre la più difficile, ma noi dobbiamo essere liberi mentalmente e divertirci".

L'Italia come la sua Samp? - "Spero che il risultato finale sia lo stesso. Ci sono delle somiglianze ma non lo pensiamo solo noi".

Sul nuovo ciclo per l'Italia - "Ero fiducioso tre anni fa e ora lo sono ancora di più. Abbiamo lavorato bene, abbiamo dei giocatori bravi. C'è un ottimo gruppo. E' tanto tempo che siamo insieme, ci siamo divertiti e vorremmo continuare a farlo e, alla fine, se riusciamo, ad arrivare a Londra. Ne riparleremo. Ma sono molto fiducioso".

Il ritorno del pubblico all'Olimpico - "Sarebbe stato meglio avere molte più persone vista la situazione come sta evolvendo. Ne avremo 16mila, tra cui molti tifosi turchi. Forse lo stadio pieno ci avrebbe dato una spinta in più, ma già avere il pubblico è un primo passo e ci fa molto piacere. Abbiamo voglia di vivere da protagonisti questo Europeo".

Sull'infortunio di Pellegrini e Sensi - "Sono dispiaciuto per gli infortuni di Sensi e Pellegrini. Spiace per Lorenzo, perché stava molto bene. Erano giocatori importanti per noi. Si sarebbero meritati di giocare questo Europeo. Questo però può capitare, ma fa parte del lavoro del calciatore".