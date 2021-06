Euro 2020 | Italia-Galles: terza vittoria, azzurri primi e agli ottavi

Tanto turnover ma la musica non cambia, l'Italia vince anche sul Galles e approda da prima nel girone agli ottavi degli Europei 2021

La Magnifica Italia che ha stupito nelle prime uscite di questo Europeo, sfida la seconda potenza del girone A, il Galles. Gli Azzurri hanno trionfato senza appello contro Turchia e Svizzera per 3 a 0, dimostrando di essere una delle Nazionali più in forma del torneo. I ragazzi di Mancini sono già matematicamente qualificati, ma si giocano contro i britannici la leadership nel proprio gruppo.

Il ct dell'Italia decide di concedere una chance a calciatori che hanno hanno visto meno il campo. Esordio dal primo minuto per Verratti, Belotti, Bastoni, Pessina, Bernardeschi e Chiesa. Gli Azzurri giocano con la solita verve pressando alto un Galles che rinuncia ad impostare azioni d'attacco. L'uomo più atteso, Bale, è un fantasma. Verratti dispensa qualità in regia. Emerson Palmieri non fa rimpiangere l'ottimo Spinazzola delle prime due partite. Il dominio assoluto della nostra nazionale si concretizza al 39', quando Pessina al volo su punizione dell'asso del Psg, buca Ward. Il centrocampista dell'Atalanta bagna il suo Europeo con il terzo gol su 7 presenze appena con la rappresentativa italiana. Questo a dimostrazione che, dietro l'undici titolare di assoluto valore, ci sono delle seconde linee assolutamente all'altezza.

Doveva essere 'l'Italia-2', quella delle riserve, ma una squadra che annovera nel suo 11 giocatori del calibro di Marco Verratti o Federico Chiesa, non può essere considerata una squadra di rincalzi. La conferma arriva anche dalla seconda frazione di gioco di Italia-Galles. E il primo squillo dei secondi 45' è sempre azzurro. Bernardeschi centra il palo, con Ward battuto, direttamente su punizione al 52'. Mancini tra primo e secondo tempo lancia nella mischia Francesco Acerbi che prende il posto di Bonucci, il commissario tecnico già pensa agli ottavi. Bale e compagni però non restano a guardare, pericolosi al 54' dopo un indecisione dello stesso Acerbi, che però recupera su Ramsey, coadiuvato da Donnarumma. Le speranze dei Dragoni però tramontano un minuto dopo. Rosso diretto per Ampadou, per un'entrata in ritardo direttamente sulla caviglia di Bernardeschi. Italia che gestisce, senza rinunciare ad essere pericolosa, ma la partita scivola via così fino al triplice fischio del direttore di gara. Azzurri passano così da primi alla prossima fase degli Europei.