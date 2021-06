Da Ziyech a Calha, tutto il mercato in diretta: seguici in live su Twitch

>>> CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA <<< Torna anche oggi l’appuntamento in live sul canale Twitch di FOOT. Sono giorni importanti per il Milan, che in attesa dell’inizio dell’Europeo si sta muovendo molto sul...

Redazione Il Milanista

Torna anche oggi l'appuntamento in live sul canale Twitch di FOOT. Sono giorni importanti per il Milan, che in attesa dell'inizio dell'Europeo si sta muovendo molto sul mercato. Parleremo ovviamente della suggestione Ziyech, accostato da un paio di giorni ai rossoneri. Parleremo anche del futuro di Calhanoglu, il cui rinnovo sembra avvicinarsi nonostante le tante voci che arrivano. Tanti temi, con un occhio anche alle altre squadre, con la nuova avventura di Allegri a Torino e l'arrivo a Roma di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dei biancocelesti. Vi aspettiamo in live.