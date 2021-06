EURO 2020 | Italia-Galles: segui il live

Ecco il live di Italia-Galles, terza giornata del Girone A di Euro2020. Ultima gara del gruppo degli azzurri

Torna in campo il Gruppo A di Euro 2020. Ultima giornata del girone degli azzurri, con la squadra di Roberto Mancini che affronterà Gareth Bale e compagni. Italia-Galles segnerà anche con quale posizione in classifica passeranno da primi o da secondi. Allo sesso orario, le 18:00 in campo in contemporanea anche Turchia e Svizzera, altro match dello stesso gruppo.